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 Кличко пообещал достроить развязку на выезде из Киева на Вышгород до конца года

До конца 2020 года власти Киева планируют построить развязку на улице Богатырской и соединить ее с Большой окружной.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки работ на улице Богатырской, передает БизнесЦензор.

Кличко отметил, что уже в апреле этого года откроют движение под путепроводом, который сейчас строится. Также начнут работы по строительству нового участка Большой окружной.

"Я поставил задачу в сжатые сроки построить новую часть дороги от улицы Семьи Кульженко до улицы Богатырской. Это чуть больше одного километра. Потому мы продолжаем строительство Большой окружной дороги вокруг столицы. И наша главная задача – уменьшить транспортную нагрузку на центральные улицы города. Чтобы транзитные авто не ехали по центральным магистралям столицы", – подчеркнул Кличко.

На улице Богатырской уже построили основную конструкцию моста над дорогой, расширили проезжую часть под заезды и съезды с моста. Также сделано асфальтобетонное покрытие основного проезда – "Вышгород-Киев". Работы, возможные по технологии, продолжаются и в зимний период. Также частично выполнены работы по строительству путепровода через железную дорогу – строители фактически смонтировали каркас объекта. Частично устроили насыпь земляного полотна от улицы Семьи Кульженко, а также туннельную часть подземного пешеходного перехода.

"Планам по строительству этого участка – уже почти 20 лет. Впрочем, реализацию этого проекта начали именно мы. После завершения всего объема работ будет создан еще один путь для объезда столицы, и мы значительно разгрузим город от транзитного транспорта, который сегодня идет через Киев по центральным улицам. Потому что все понимают, что Киев – большой транзитный город. Поэтому вместе с ремонтом магистралей в самом городе мы должны заботиться и о транспортные развязки вокруг столицы", – подчеркнул мэр столицы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174025
 
 
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Осенью выборы мера и всё он обещает доделать до конца года.

Такое впечатление, что 5-ти летку за год хочет сделать.
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