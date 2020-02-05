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Все про:Газ (4106) добыча (1064) Пинчук (136)

 Газовая компания Пинчука сохранила добычу на уровне 2018 года

Группа компаний "Гео Альянс" по итогам 2019 года сохранила уровень добычи природного газа на уровне предыдущего года – 210 млн куб. м.

Как сообщается на сайте группы, добыча нефти и газового конденсата в 2019 году составила 39 тыс. тонн, передает БизнесЦензор.

Производство сжиженного газа компаниями группы составило 19,6 тыс. тонн.

Согласно сообщению, в прошлом году ООО "Восточный геологический союз" начало добычу газа на Кошевойском месторождении.

За 2019 года компания уплатила 1,07 млрд грн. налогов и рентных платежей.

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Как сообщалось, в 2017 году нидерландская компания Arawak Energy Ukraine B.V. (входит в группу компаний Vitol – одного из крупнейших операторов мирового рынка энергоресурсов) увеличила до 50% долю в кипрской компании Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited, объединяющей ряд газодобывающих компаний бизнесмена Виктора Пинчука в Украине.

В группу "Гео Альянс" входят 19 юридических лиц, наибольшими из которых являются ЧАО "Природные ресурсы" и ООО "Восточный геологический союз".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174017
 
 
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