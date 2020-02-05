 Газовая компания Пинчука сохранила добычу на уровне 2018 года

Как сообщается на сайте группы, добыча нефти и газового конденсата в 2019 году составила 39 тыс. тонн, передает БизнесЦензор.

Производство сжиженного газа компаниями группы составило 19,6 тыс. тонн.

Согласно сообщению, в прошлом году ООО "Восточный геологический союз" начало добычу газа на Кошевойском месторождении.

За 2019 года компания уплатила 1,07 млрд грн. налогов и рентных платежей.

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Как сообщалось, в 2017 году нидерландская компания Arawak Energy Ukraine B.V. (входит в группу компаний Vitol – одного из крупнейших операторов мирового рынка энергоресурсов) увеличила до 50% долю в кипрской компании Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited, объединяющей ряд газодобывающих компаний бизнесмена Виктора Пинчука в Украине.

В группу "Гео Альянс" входят 19 юридических лиц, наибольшими из которых являются ЧАО "Природные ресурсы" и ООО "Восточный геологический союз".