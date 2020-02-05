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 Кабмин одобрил пилотный проект по изменению финансирования ПТУ

Кабинет министров на заседании в среду, 5 февраля, одобрил пилотный проект Министерства образования и науки, согласно которому учреждения профессионального образования в Виннице, Одессе и Сумах будут финансироваться за счет областных бюджетов, а не городских.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на своем канале в Telegram.

По словам премьера, пилотный проект планируется запустить с 1 сентября 2020 года, он будет работать до 2022 года.

"Почему мы запускаем такой пилот? С 2016 года финансирование профтехобразования передали на местный уровень. Это создало проблему, когда городам не всегда было выгодно финансировать учреждения профобразования, поэтому они искусственно урезали количество бюджетных мест", – отметил Гончарук.

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Премьер пояснил, что в городах-областных центрах работает много учреждений профессионального образования разных направлений – аграрные, технические, строительные и тому подобное. И не все они готовят людей для работы в городах.

"Поэтому городам невыгодно финансировать такие заведения, но для регионального рынка труда они играют важную роль. Из-за искусственного урезания бюджетных мест страдают как ученики, так и работодатели. Поэтому правительство вводит новую модель финансирования. Как пилотный проект – передаем учреждения профобразования в управление и финансирование областей, чтобы они уже формировали заказ в зависимости от потребностей рынка труда всего региона", – сообщил Гончарук.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174011
 
 
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