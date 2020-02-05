[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.71 27.25
 Регуляторная политика
  167  0
Все про:Минюст (338) регистрация (115) Нацкомфинуслуг (61)

 Нацкомфинуслуг потеряла право приостанавливать лицензии

Министерство юстиции 29 января зарегистрировало распоряжение Нацкомфинуслуг от 8 августа 2019 года №1513 "Об утверждении изменений к Положению о применении Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, мер воздействия за нарушение законодательства о финансовых услугах".

Данное распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документ разработан в целях приведения в соответствие закону "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и совершенствования порядка применения мер воздействия Нацкомфинуслуг.

Распоряжением предусмотрено, в частности, исключение норм, касающихся применения такой меры воздействия, как временное приостановление (ограничение) или аннулирование (отзыва) лицензии на право осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг; также предусматривает возможность электронной переписки с участниками рынка финансовых услуг.

Кроме того, зЗакреплен процесс утверждения плана восстановления финансовой стабильности учреждения, а также норма о неприменении мер воздействия к участникам рынка финансовых услуг (кроме потребителей финансовых услуг), которые находятся в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174010
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус ВР Донбасс законопроект Зеленский Кабмин Китай Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх