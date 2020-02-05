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 Киев планирует купить 70 новых автобусов до конца года

До конца 2020 года столичные власти планируют приобрести около 70 современных экологических автобусов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор.

"Не секрет, что главной причиной загрязнения воздуха в Киеве является большое количество автомобилей. Поэтому, вместе с улучшением ситуации с трафиком, мы закупаем для города "зеленый" – экологичный – общественный транспорт. Речь идет о приобретении для Киева современных экологичных автобусов. На первом этапе – до конца этого года – около 70 единиц по программе "Зеленые города" в рамках сотрудничества с ЕИБ и ЕБРР, – отметил Кличко.

Кличко отметил, что у столицы есть проблема с перегрузкой автотранспортом.

"Сегодня в городе около 1,1-1,2 млн авто и примерно 200-300 тысяч автомобилей приезжает ежедневно из области. Люди едут в столицу на работу, по делам. К тому же через Киев едет транзитный транспорт. Согласно данным экспертов, до 40% транспорта в столице – это транзитный. При том, что рассчитаны улицы, дороги, мосты, большинство из которых строили несколько десятков лет назад, примерно на 900 тыс. автомобилей", – добавил мэр.

Он отметил, что только за последние три года трафик в городе вырос на 30%.

"Пути решения проблемы – это создание перехватывающих паркингов на въезде в город, систематизация движения общественного транспорта в столице, наведение порядка с парковкой. И ключевой вопрос – достройка Большой окружной дороги, что "заберет" на себя транзитный транспорт", – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что важным вопросом является также снижение нагрузки на мосты в городе. Они сегодня перегружены более чем на 100%. Поможет уменьшить нагрузку на мосты, в частности, открытие до конца этого года автосообщение по Подольско-Воскресенскому мосту.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173994
 
 
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