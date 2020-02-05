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 "Эпицентр" Герег планирует приобрести "Хмельницк-Агро" у "Сварог Вест Групп"

ООО "Эпицентр К" (Киев) намерено приобрести долю в уставном капитале ООО "Хмельницк-Агро" (Хмельницкий), которая обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Согласно материалам Антимонопольного комитета Украины, ведомство может предоставить соответствующее разрешение "Эпицентр К" на заседании 6 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

ООО "Хмельницк-Агро" входит в состав агрохолдинга "Сварог Вест Груп".

"Сварог Вест Групп" работает в Украине с 2003 года, активы компании расположены в Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областях. "Сварог" занимается растениеводством, садоводством, а также молочным и мясным животноводством. Компания располагает крупными зерно-, овоще- и фруктохранилищами, ее земельный банк составляет 80 тыс. га.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО "Хмельницк-Агро" является Александр Буряк, основателем - ООО "АТЗТ Мирне" (Черновицкой области), которое занимается разведением КРС молочных пород.

ООО "Эпицентр К" развивает в Украине сеть одноименных торговых центров, оно было создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

"Эпицентр К" также развивает аграрное направление бизнеса с 2016 года. Обрабатывает свыше 120 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской и Киевской областях. В состав группы также входят 20 животноводческих ферм и восемь элеваторов общей мощностью 800 тыс. тонн.

По данным Единого госреестра на ноябрь 2019 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн. Его руководителем является Петр Михайлишин.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173992
 
 
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