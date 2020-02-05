 Госмиграции запустила услугу добавления электронной подписи на ID-карт

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, первым эту услугу оформил президент Владимир Зеленский, передает БизнесЦензор.

"Получив такую ​​ID-карту, человек становится владельцем защищенного носителя, который соответствует украинскому и европейскому законодательству. ID-карта с КЭП предоставляет безусловные преимущества в виде простоты и удобства в процессе использования электронных сервисов государственных органов, получения административных и банковских услуг, ведения бизнеса и тому подобное", – сказано в сообщении.

Срок действия электронной подписи на ID-карте составит 10 лет, но каждые два года ее действие нужно будет продлевать.

Услуга является бесплатной.

Ее можно получить при оформлении ID-карты по месту регистрации лица либо нести КЭП на уже имеющуюся ID-карту в любом территориальном подразделении Госмиграции. Для пользования электронной подписью нужен картридер или смартфон с NFC-ридером.

Как уточнили в Госмиграции, для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получении.

"Отметим, что оформление КЭП и внесенея ее на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию. Однако, в случае нежелания собственника ID-карты получить такую ​​услугу, он не сможет воспользоваться всеми преимуществами электронной подписи", – отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что ID-карта с КЭП является безопасной, так как тайные ключи электронной подписи хранятся в специальном защищенном чипе на ID-карте, который имеет заключение государственной экспертизы в сфере криптографической защиты информации.

Кроме того, постороннее лицо не сможет воспользоваться подписью. Это возможно только при условии, если в руки мошенника попадет ID-карта и PIN код к секретному ключу.

В сообщении отмечается, что в будущем планируется реализовать в мобильном приложении ДІЯ возможность идентифицироваться с помощью ID-карты, а также при необходимости подписывать необходимые документы.

"Наличие КЭП значительно расширит возможности украинцев при использовании мобильного приложения или Портала электронных услуг", – отмечается в сообщении.

Всего с начала оформления биометрических документов в Украине Миграционная служба оформила более 4,4 миллиона ID-карт.