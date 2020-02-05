 Fozzy Group показала 5 миллионов убытка после 148 миллионов прибыли годом ранее

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о собрании акционеров 10 марта, убытки, полученные "Фоззи Групп" в 2019 году, планируют покрыть за счет прибыли последующих лет, а дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Как указывается в сообщении, чистый убыток на одну акцию "Фоззи Групп" в прошлом году составил 0,35 тыс. грн, тогда как в 2018 году на одну акцию пришлось 73,85 тыс. грн чистой прибыли.

Нераспределенная прибыль компании в минувшем году сократилась в 20 раз и составила 7,7 млн грн, тогда как в 2018 году этот показатель насчитывал 154,4 млн грн, а в 2017 году – 1,16 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность ЧАО в прошлом году выросла в 27 раз – до 2,5 млрд грн, текущие обязательства возросли на 83% – до 2,4 мрд грн. Долгосрочных обязательств у компании нет.

ЧАО "Фоззи Групп" создано в 2005 году.

Согласно данным Единого госреестра, в 2019 году компания изменила основный вид деятельности на консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ранее была деятельность холдинговых компаний). Был также увеличен уставный капитал – до 32 млн грн с 2 млн грн.

Согласно данным НКЦБФР, акционером ЧАО является ООО "Фоззи Групп" (98,6%). По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром указан Владимир Костельман.