[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.71 27.25
 Корпоративные отношения
  1499  0
Все про:прибыль (986) убытки (463) Fozzy Group (1)

 Fozzy Group показала 5 миллионов убытка после 148 миллионов прибыли годом ранее

ЧАО "Фоззи Групп" (Вишневое, Киевская область) завершило 2019 год с чистым убытком в размере 5 млн грн, тогда как в 2018 году получило чистую прибыль 147,7 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о собрании акционеров 10 марта, убытки, полученные "Фоззи Групп" в 2019 году, планируют покрыть за счет прибыли последующих лет, а дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Как указывается в сообщении, чистый убыток на одну акцию "Фоззи Групп" в прошлом году составил 0,35 тыс. грн, тогда как в 2018 году на одну акцию пришлось 73,85 тыс. грн чистой прибыли.

Нераспределенная прибыль компании в минувшем году сократилась в 20 раз и составила 7,7 млн грн, тогда как в 2018 году этот показатель насчитывал 154,4 млн грн, а в 2017 году – 1,16 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность ЧАО в прошлом году выросла в 27 раз – до 2,5 млрд грн, текущие обязательства возросли на 83% – до 2,4 мрд грн. Долгосрочных обязательств у компании нет.

ЧАО "Фоззи Групп" создано в 2005 году.

Согласно данным Единого госреестра, в 2019 году компания изменила основный вид деятельности на консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ранее была деятельность холдинговых компаний). Был также увеличен уставный капитал – до 32 млн грн с 2 млн грн.

Согласно данным НКЦБФР, акционером ЧАО является ООО "Фоззи Групп" (98,6%). По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром указан Владимир Костельман.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173985
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус ВР Донбасс законопроект Зеленский Кабмин Китай Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх