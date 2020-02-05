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 Twitter начнет отмечать сообщения с недостоверной информацией

Социальная сеть Twitter будет помечать сообщения, которые содержат недостоверную информацию и признаки манипулирования данными.

Как сообщается в блоге компании, изменения вступят в силу с 5 марта, передает БизнесЦензор.

Специальную маркировку получат твиты, в которых содержатся угроза физической безопасности человека или группы людей, риск массового насилия или массовых беспорядков, угроза неприкосновенности частной жизни или возможности человека или группы лиц свободно выражать себя, подавление или запугивание избирателей.

Также помечаться будут фейковые фотографии и видео, которые могут нанести вред. Перед ретвитом таких сообщений пользователь увидит предостережение от дальнейшего распространения недостоверной информации. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173982
 
 
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