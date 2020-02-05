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 Рада ратифицировала соглашение с Литвой о борьбе с нелегальной занятостью

Верховная Рада приняла закон "О ратификаци Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской Республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0021 за основу и в целом проголосовали 324 народных депутата.

Как сообщалось, Украина и Литва подписали межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции 7 декабря 2018 года.

Целью подписания Соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции было указано необходимость обеспечения на законодательном уровне защиты социально-трудовых прав украинских граждан, которые осуществляют оплачиваемую деятельность на территории Литвы, и литовских граждан, осуществляющих такую деятельность на территории Украины, а также борьба с нелегальной занятостью.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173976
 
 
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