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 IT, Корпоративные отношения
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Все про:биржа (238) Amazon (139) Безос (9)

 Основатель Amazon продал акции компании еще на $1,8 миллиарда

Глава и основатель интернет-ритейлера Amazon.com Inc. Джефф Безос продолжил продажу акций своей компании, продав в минувшие пятницу и понедельник 905,46 тыс. бумаг на общую сумму $1,84 млрд.

Об этом сообщается в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом во вторник рыночная стоимость Amazon.com впервые превысила $1 трлн, в результате чего компания стала четвертой в США, преодолевшей эту отметку.

Котировки акций Amazon повышаются на 11% в ходе предварительных торгов в среду.

За последний год капитализация компании подскочила примерно на четверть, в то время как фондовый индекс Standard&Poor's 500 вырос на 20% за этот период.

Как сообщалось, в прошлом году Безос продал акции компании в августе почти на $1 млрд и в июле более чем на $1,8 млрд. Причины этих действий не называются.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173972
 
 
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Он каждый год продает акция на ярд с копейками и вкладывает их в свою компанию Blue Origin. А вообще это не удивительно судя по тому какие бонусы предлагают айти компании за рекомендации кандидатов Bonus.work
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