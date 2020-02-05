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 Продажи б/у автомобилей превысили продажи новых в 4 раза, – "Укравтопром"

За январь 20120 года украинские номера получили 28,3 тыс. импортированных легковых авто с пробегом.

Об этом сообщает "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Таким образом, в январе на каждый проданный новый легковой автомобиль пришлось 4 регистрации ввезенных из-за границы подержанных машин.

При этом автомобили возрастом свыше 10 лет охватили 43% от всех растаможенных и зарегистрированных за первый месяц 2020 года авто с пробегом, треть регистраций б/у пришлось на машины изготовленные от 5 до 10 лет назад и 24% – на автомобили не старше 5 лет.

Самым популярным на рынке импортированных б/у авто остается автомобиль Volkswagen Passat, в течении прошлого месяца владельцами этой модели стали 1716 украинцев.

На втором месте – Renault Megane, на этом автомобили свой выбор остановили 1608 автомобилистов.

Skoda Octavia предпочли 1518 человек, и это третий результат.

Четвертая позиция – у Volkswagen Golf – 1235 регистраций.

Замыкает пятерку самых востребованных б/у иномарок Ford Focus. В январе 1035 этих автомобилей поменяли свои иностранные номера на украинские.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173968
 
 
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