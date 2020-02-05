[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.71 27.25
 Энергетика
  931  3
Все про:Ахметов (931) прибыль (986) ДТЭК (651) электроэнергия (619)

 "ДТЭК Энерго" Ахметова получило 2,5 миллиарда чистой прибыли

Компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова в 2019 году сократила чистую прибыль в 1,9 раза (на 2,29 млрд грн) по сравнению с 2018 годом – до 2,55 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные неаудированной отчетности компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Доход "ДТЭК Энерго" в прошлом году снизился на 15,4% (на 13,96 млрд грн) – до 76,83 млрд грн, валовая прибыль – на 35,5% (на 6,83 млрд грн), до 12,43 млрд грн.

Как уточнили в компании, ухудшение финансового результата связано со снижением производства электроэнергии в четвертом квартале на 40% по сравнению с октябрем-декабрем 2018 года, а также с наличием задолженности ГП "Энергорынок" в размере 6,8 млрд грн.

В то же время благодаря укреплению гривни "ДТЭК Энерго" на курсовых разницах заработало 6,6 млрд грн, что на 6,1 млрд грн превышает показатель 2018 года.

Инвестиции в развитие производства в 2019 году составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты – 14,5 млрд грн.

Читайте также: ДТЭК Ахметова перестал платить "Укрэнерго" за услуги передачи электроэнергии, – СМИ (обновлено)

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в 2018 году получило чистую прибыль в размере 5,25 млрд грн, тогда как 2017 год компания завершила с чистым убытком в размере 2,92 млрд грн.

Доход "ДТЭК Энерго" в 2018 году составил 90,79 млрд грн, что на 35,6% меньше, чем в 2017 году (140,973 млрд грн). Валовая прибыль за прошлый год уменьшилась на 1,3% (0,25 млрд грн) по сравнению с 2017 годом – до 19,27 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173963
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Налоги ета тварь не платит только дотации получает с бюджета так что прибыль чистая.
 показать весь комментарий
 
 
В то же время благодаря укреплению гривни "ДТЭК Энерго" на курсовых разницах заработало 6,6 млрд грн, что на 6,1 млрд грн превышает показатель 2018 года.

Вот кому выгодно искуственно занижать курс гривни вливаниями из нацбанка.
 показать весь комментарий
 
Во всех странах земля и энергетика-основа экономики находятся в исключительной собственности государства. Убрать все ненужные паразитические прокладки (АОООО),которые забирают на себя всю прибавочную собственность ,необоснованно в десятки раз завышают тарифы и тд и тп. Поэтому энергетическую отрасль надо брать под государственное регулирование.Это не я придумал,так делается во всех адекватных странах. Цель всех АО,ООО и пр"Рогов с копытами" получение максимальной прибыли.А цель государства(см ст 1и2 Конституции)- развитие социального общества.Это тоже не я придумал-это требование Основного закона. И еще ст13 Конституции Украины прямо запрещает паразитировать на природных ресурсах.Государство должно регулировать норму прибыли-просверлил скважину,пошел газ-рассчитались по контракту и точка.А у нас эти паразиты считают этот газ своим,и сами покупают его и продают между собой запутывая следы,увеличивают цену в 10 раз и типа "поставляют" нам,потребителям.Это лохотрон,такого нет нигде в мире и надо наводить порядок как в секторе энергетики,так и в других секторах.
 показать весь комментарий
 
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус ВР Донбасс законопроект Зеленский Кабмин Китай Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх