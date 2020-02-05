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Все про:Кабмин (3857) назначение (511) Укрзализныця (2621) Кравцов Евгений (271)

 Кабмин назначил временного главу "Укрзализныци"

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №64-р от 5 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Желько Марчек назначен и.о. главы "Укрзализныци" до назначения председателя правления акционерного общества в установленном порядке.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Сам Кравцов уточнил, что получит "немеленькую" компенсацию за досрочное расторжение контракта. На должности главы "Укрзализныци" в 2018 году он получил 9,75 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173960
 
 
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Они не дебилы , а вредители и делают это осознанно, так как иностранцев в лице управляющих,которые несут ответственность за хищения при смене власти практически не возможно не только посадить, но и допросить, таким образом одна из самых больших компаний в Украине превращают в безответственную перед законом фирму "бабочку" по отмыванию доходов и гос.бюджета.
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нет слов - одни лишь выраженья... и вера в Зеленского тает быстрее майского снега...
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