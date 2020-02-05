 Рада ужесточит правила продажи алкогольных напитков на разлив

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2136 в первом чтении проголосовали 316 народных депутатов.

Документом предлагается дополнить перечень видов обязательного страхования в статье 7 закона "О страховании" страхованием гражданской ответственности субъекта хозяйственной деятельности в сфере ресторанного хозяйства за вред, который может быть причинен жизни или здоровью третьих лиц вследствие проведения такой деятельности.

Как отмечает Главное экспертное управление Верховной Рады, введение такого страхования может привести к росту потребительских цен в этой сфере.

Кроме того, законопроектом предложено ужесточить ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий.

В частности, будет запрещена продажа алкогольных напитков на разлив для потребления на месте специализированным отделам предприятий с универсальным ассортиментом товаров, которые имеют статус субъектов общественного питания. Таким образом, продажа алкогольных напитков на разлив будет разрешена только в заведениях (предприятиях) ресторанного хозяйства. При этом штраф за нарушение этой нормы повышен с 6 800 грн до 10 минимальных заработных плат.

Законопроектом также предложено заменить в ряде законодательных актов понятие "общественное питание" на "ресторанное хозяйство", поскольку последний термин уже используется в официальных документах с 2002 года, но в некоторых законах остается устаревшее определение.