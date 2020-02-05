 МВД запустило сервис для восстановления водительских прав онлайн

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает БизнесЦензор.

Как пояснил глава МВД Арсен Аваков, граждане смогут обменять водительское удостоверение и получить его после утраты или кражи, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь собственный электронный кабинет водителя.

"Запустили еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Вход в е-кабинет водителя – с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id", – сказал Аваков.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров отметил, что благодаря новому сервису гражданам необходимо только прийти на 2 минуты в территориальный сервисный центр МВД, указанный в электронном заявлении, и забрать уже готовое водительское удостоверение.

Гражданин получит уведомление в случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственным реестрам и базам.

При этом отказ в предоставлении услуги возможен по ряду причин, предусмотренных постановлением Кабинета министров №946, которое вносит изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

С помощью онлайн-сервиса гражданин может заказать:

обмен водительского удостоверения в случае замены персональных данных;

получение водительского удостоверения вместо потерянного, похищенного или испорченного;

замену удостоверения водителя, выданного лицу впервые, после окончания срока его действия (при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи удостоверения водителя не более двух административных нарушений ПДД).

Алгоритм получения услуги: