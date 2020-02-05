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 На зарплаты шахтерам направлено 163 миллиона, – Минэкоэнерго

Государственная казначейская служба Украины перечислила 163 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Деньги будут перечислены на предприятия: ГП "Шахта им. М.С. Сургая", ГП "Шахтоуправление", "Южнодонбасское № 1", ГП "Мирноградуголь", ГП "Селидовуголь", ГП "Торецкуголь", ГП "Первомайскуголь", ПАО "Лисичанскуголь", ГП "Львовуголь", ГП "Волыньуголь". 

Для Министерства энергетики и защиты окружающей среды вопрос выплаты зарплат шахтерам один из ключевых. Так, согласно выписки из росписи ассигнований общего фонда Государственного бюджета на 2020 год, утвержденного Министром финансов Украины 13 декабря 2019 года, по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли" по КЭКР 2610 "Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)" предусмотрено 1 962 746,1 тыс. грн, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашение задолженности по ней.

Шахтеры получат деньги в ближайшее время.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173945
 
 
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