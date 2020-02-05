 Кабмин привязал выплаты министрам к средней зарплате, – Гончарук

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на своем канале в Telegram.

"На выполнение задания президента правительство приняло решение об упорядочении выплат зарплат руководителям министерств. Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране. То есть если у всех зарплата будет уменьшаться, то у чиновников тоже", – отметил Гончарук.

По словам премьера, принятым решением зарплаты министров и их заместителей установлены в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат.

"Убежден, что нужно прекращать выплаты по 200-400% премий – теперь максимальная премия будет не более, чем один оклад", – сообщил Гончарук.

Глава правительства также пообещал, что вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров станет публичной и будет обнародоваться ежемесячно.

"Также правительство обратилось к наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения", – добавил Гончарук.

Как сообщалось, накануне вечером президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти и привязке их размера к средней зарплате в стране.