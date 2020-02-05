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 Кабмин одобрил создание Фонда гарантирования кредитов для фермеров

Кабинет министров на заседании в среду, 5 февраля, принял решение создать Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на своем канале в Telegram.

Премьер отметил, что в госбюджете на 2020 года предусмотрено 240 млн грн для формирования уставного капитала Фонда.

"Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 гектаров) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов", – сообщил Гончарук.

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Как пояснили в пресс-службе Минэкономики, создание Фонда частичного гарантирования кредитов призвано создать в рамках земельной реформы эффективный инструмент для упрощения получения кредитов мелким фермерам, которые не имеют кредитной истории.

"Малые и средние аграрии смогут быть полноценными участниками рынка благодаря государственной поддержке, поскольку Фонд будет гарантировать выполнение обязательств малых и средних хозяйств по кредитным договорам перед банками", – отметил заместитель министра экономики, развития торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173930
 
 
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