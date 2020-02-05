 В Раде заявили о необходимости создать Министерство промышленной политики

Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха (фракция "Слуга народа"), передает БизнесЦензор со ссылкой на UaProm.

Глава комитета напомнил, что объемы промышленного производства по состоянию на декабрь 2019 года сократились минимум на 8-8,5%, в январе 2020 года ожидается дальнейшее падение промпроизводства.

"Чтобы локализовать кризис и обеспечить нормализацию и стабилизацию ситуации в промышленности, возникла идея и предложение начать дискуссию о необходимости введения Министерства промышленной политики Украины", – сказал Наталуха.

Депутат отметил, что должность министра промышленности существует во многих странах, например, в Австралии, КНР, Турции, Индии, Швеции, Норвегии, Бразилии. В США за промышленную политику отвечает госсекретарь по промышленности и безопасности.

"Если мы не сделаем этого (создадим Министерство промышленной политики, – ред.), если мы позволим и впредь падать экспорту и промышленному производству, то слово "торговля" в названии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины можно будет заменить словом "импорт", – сказал Наталуха.

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В свою очередь первый заместитель главы комитета по вопросам экономического развития Сергей Тарута отметил, что предлагается создать не только министерство, но и определенные департаменты в его структуре, которые будут заниматься разработкой промышленной политики и контролем за ее выполнением.

"Украинская промышленность вступает в затяжной кризис из-за того, что является неблагоприятной ситуация на внешних рынках, и очень слабый внутренний рынок. Мы не можем не замечать очевидного и мы должны сделать выбор – или у нас будет "министерство импорта", или у нас будет собственная промышленность и экспорт украинских товаров", – добавил заместитель главы комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Он отметил, что страны, которые покупают украинские товары, последовательно вводят протекционистские меры, в первую очередь, это касается США и стран ЕС.

"Никто не стесняется протекционизма и только Украина продолжает верить в байки о существовании свободного рынка", – заявил Кисилевский.

Председатель комитета по вопросам национальной обороны Александр Завитневич в свою очередь заявил, что падение промпроизводства может нести угрозу для экономической безопасности государства, а также поддержал инициативу о создании Министерства промполитики.