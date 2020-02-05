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 Зеленский пообещал оценить работу Кабмина после 14 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что даст полную оценку работе правительства после окончательного отчета Кабинета министров 14 февраля, и сейчас также идет работа над его кадровым усилением.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Отчет полностью будет 14 февраля, и тогда я смогу вам сказать свое окончательное впечатление. До 14 февраля есть некоторые вещи, которые они должны успеть сделать", - сказал Зеленский журналистам в среду во время посещения Оболонского районного отдела Государственной миграционной службы.

Глава государства отметил, что в настоящее время проводится работа по кадровому усилению правительства, как по социальному, так и по экономическому направлению.

"Мы постоянно проводим встречи с различными специалистами, экономистами, юристами, живущими как в Украине, так и с украинцами, которые работают за границей. Я думаю, что за пару недель мы закончим этот процесс", - указал Зеленский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173912
 
 
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А новость то в чем?Пообещал пообещать?Убогость
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