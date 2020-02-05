 Кабмин отменил получение разрешения от Строительной инспекции для ремонта дорог

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, отменяется необходимость для подрядчиков в получении разрешения на ремонт дорог от Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

"Сегодня Правительство ввело эксперимент, который позволит тратить время на работы, а не на бумаги. Дерегуляция работ по капитальному ремонту дорог ускорит восстановление автодорог Украины. Подрядчик сможет приступить к выполнению работ без разрешения ГАСИ, привлекая к строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства", – сказал Криклий.

Министр добавил, что работы будут страховаться на период их выполнения и гарантийного срока качества, но сами разрешительные процедуры максимально сократятся.

"В результате реализации эксперимента будет сэкономлено до 4 месяцев времени. В мировой практике экономия в результате привлечения инженера-консультанта составляет до 15% от стоимости строительства", – добавил Криклий.

Как отмечается в сопутствующих документах к проекту распоряжения, в настоящее время разрешение на выполнение строительных работ выдается органами государственного архитектурно-строительного контроля на бесплатной основе в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. При этом нужно предоставить семь документов, подготовка которых составляет примерно 20 дней, исходя из практики. Таким образом, срок приобретения права на выполнение капитального ремонта составляет ориентировочно не менее трех месяцев.

Ожидается, что отмена необходимости получения указанных разрешений сократит соответствующую процедуру на один месяц.

В свою очередь проект акта предусматривает привлечение инженера-консультанта при выполнении ремонтных работ на дорогах общего пользования, а также заключение до начала строительства договоров страхования строительных работ на период строительства и гарантийного срока качества работ для дорог общего пользования как объектов строительства.