[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.71 27.25
 Регуляторная политика
  161  0
Все про:Кабмин (3857) облсовет (4) месторождение (99) Гончарук_Алексей (237)

 Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений

Кабинет министров Украину отменил согласование областными советами предоставление разрешения на разработку месторождений общегосударственного значения.

Об этом в телеграм-канале сообщил премьер Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор.

"Мы отменили согласование облсоветами предоставления месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения. Ведь на самом деле, облсоветы часто отказывали инвесторам, в частности государственным компаниям, из-за коррупционных мотивов", - сообщил Гончарук.

Правительство приняло постановление об ускорении электронных аукционов недропользователя.

"При этом, ископаемые местного значения остаются в ведении сельских, поселковых, городских и районных советов и ОТГ", - добавил Гончарук.

Премьер считает, что теперь инвесторы смогут планировать свою деятельность заблаговременно. Правительство разрешило резервирование земельного участка еще до выставления ее на аукцион.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173893
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус ВР Донбасс законопроект Зеленский Кабмин Китай Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх