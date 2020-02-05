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 Энергетика, Финансы, Корпоративные отношения
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 "Укртрансгаз" обратился к СНБО из-за ареста счетов по решению суда от 2007 года

АО "Укртрансгаз" обратился к Совету нацбезопасности и обороны Украины по поводу арестов всех счетов и активов предприятия.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза" сообщает БизнесЦензор.

Предприятие указывает, что аресты счетов и активов делают невозможным устойчивую работу и вызывают риски безопасному функционированию газотранспортной системы государства.

"После выделения деятельности по транспортировке газа в юридически обособленную компанию ООО "Оператор ГТС Украины", работа "Укртрансгаза" серьезно осложнилась из-за активизации неправомерных действий третьих лиц в отношении противоправного завладения имуществом "Укртрансгаза", - сообщает компания.

Компания указывает, что сейчас наиболее масштабным является требование 2,336 млрд грн в пользу ООО "Финансовая компания "Фин - Инвест".

"Укртрансгаз расценивает судебное решение, по которому открыто исполнительное производство, как неправомерное, а действия истца - такими, которые могут иметь признаки мошенничества. Однако арест частным исполнителем счетов предприятия уже привел к потере 50,3 млн грн", - сообщает "Укртрансгаз".

Как сообщал БизнесЦензор, частный исполнитель открыл производство по взыскания средств с АО "Укртрансгаз" в пользу ООО "Финансовая компания "Фин - Инвест". На все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах наложен арест.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173890
 
 
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