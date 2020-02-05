 Рада одобрила проведение национальной инвентаризации лесов (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2379 в первом чтении проголосовали 374 народных депутата.

Законопроектом предлагается внести изменения в Лесной кодекс, в частности исключив из перечня работ, которые выполняют лесхозы, инвентаризаци.юя лесного фонда Украины.

В то же время документом предлагается дополнить Лесной кодекс новой статьей 551 "Национальная инвентаризация лесов", в которой определить содержание этого понятия и особенности ее проведения, полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере лесного хозяйства, определить цели ее проведения и источники финансирования таких работ.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его принятие "введет правовое регулирование национальной инвентаризации лесов, расширит объем и улучшит качество данных о лесах, что обеспечит необходимую информационную основу для формирования стратегических целей и задач государственной политики в сфере лесного хозяйства".

Авторы документа оценивают объем бюджетных средств, необходимых для проведения национальной инвентаризации лесов, в размере около 9 млн грн в год. В том числе 2 млн грн на содержание постоянного персонала государственной специализированной организации, и 3 млн грн на оплату труда временных работников, которые будут проводить обследование лесов.

"Расчетный уровень необходимых затрат меняется от 7,7 млн грн. до 12,6 млн грн в отдельные годы, что обусловлено необходимостью приобретения программного обеспечения, приборов, оборудования и автомобильной техники", – отмечается в пояснительной записке к документу.