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 ДТЭК предупредил об отключении от электроэнергии шахтоуправления "Южнодонбасское"

По требованию поставщика ЭК "Укрэнергоуголь" энергоснабжение ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" будет полностью прекращено, сообщает холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.

"Оператор системы распределения (ОСР) получил требование от поставщика ООО "ЭК "Укрэнергоуголь" на полное отключение энергоснабжения, включая вентиляцию и водоотлив, государственному предприятию "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" с 13 февраля", – сообщает ДТЭК.

ДТЭК сообщает, что ОСР обязан выполнить требования законодательства и удовлетворить заявку поставщика в обозначенный срок 13 февраля 2020 года.

"Полное отключение шахты от энергоснабжения, включая водоотлив, грозит затоплением государственного предприятия и чревато серьезными экологическими последствиями. Оператор системы распределения обеспокоен сложившейся ситуацией и призывает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Донецкую областную государственную администрацию, городской совет Угледара и руководство шахты как можно скорее найти решение, которое позволит избежать отключения угледобывающего предприятия", - сообщает ДТЭК.

ДТЭК напоминает, что 21 декабря 2019 года, энергоснабжение шахты уже было частично прекращено и продлилось около месяца.

100% ДТЭК принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173874
 
 
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