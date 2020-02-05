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 Зеленский предложил направить $2,9 миллиарда от "Газпрома" на дороги и медицину

Президент Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые НАК "Нафтогаз Украины" получил от компании "Газпром", на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", - сказал Зеленский.

Также Зеленский отметил важность решения вопроса задолженности по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли. Он отметил, что на 1 января 2020 задолженность перед шахтерами составляла 922 млн грн.

Как сообщалось, ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что перечисленные российским "Газпромом" в конце 2019 года $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража продолжают находиться на счетах НАК "Нафтогаз Украины", их дальнейшее распределение решится в ходе дискуссии с правительством.

Напомним, 26 декабря 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" по решению Кабмина досрочно перечислил в госбюджет 8,5 млрд грн дивидендов по итогам работы за первые три квартала 2019 года.

27 декабря НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил получение от ОАО "Газпром" $2,92 млрд компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173858
 
 
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