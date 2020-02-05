[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.71 27.25
 Финансы
  199  0
Все про:госбюджет (617) таможня (474) Нефьодов (153) Государственная таможенная служба (10)

 Таможня ежедневно перечисляет в госбюджет 1 миллиард, – Нефьодов

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил, что с начала 2020 года таможенная служба перечисляет в госбюджет ежедневно 1 млрд гривен.

Об этом Нефьодов написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Каждый рабочий день с начала текущего года Государственная таможенная служба Украины перечисляет в бюджет около 1 млрд грн", - сообщил Нефьодов.

"И это несмотря на то, что в январе 2020 года, по сравнению с январем 2019 года, налогооблагаемый импорт уменьшился на 5,3% с 5,2 тыс. тонн до 4,9 тыс. тонн", - добавил он.

Нефьодов также сообщил, что Украина продолжает уменьшать ставки пошлины на товары европейского происхождения в рамках выполнения Соглашения об Ассоциации с ЕС (с этого года среднеарифметическая ставка пошлины составляет 0,459%) и таможня предоставляет соответствующие преференции украинским импортерам.

"Однако никаких преференций минимизаторам и серым импортерам - за счет контроля за определением таможенной стоимости в январе 2020, по сравнению с январем 2019, уровень таможенной стоимости облагаемого импорта увеличился на 6% (с 0,72$/кг до 0,76$/кг )", - заявил он.

"Контрабандисты тоже вынуждены декларировать товары - по сравнению с соответствующим периодом 2019 в два и более раз увеличились объемы декларирования мобильных телефонов, обуви, компьютерной техники и тому подобное", - сообщил Нефьодов.

Таможня ежедневно перечисляет в госбюджет 1 миллиард, – Нефьодов 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173856
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус ВР Донбасс законопроект Зеленский Кабмин Китай Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх