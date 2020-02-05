 Украина выиграла спор с Россией в ВТО о запрете экспорта вагонов (обновлено)

Соответствующее решение Апелляционного органа по делу Украины против России DS 499 "Российская Федерация - меры в отношении импорта железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования" опубликовано на сайте ВТО, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Согласно решению, Апелляционный орган отклонил все требования России о пересмотре выводов Группы экспертов, сделанных в пользу Украины. Но вместе с этим, Апелляционный орган поддержал требования Украины (три из четырех) по обжалованию выводов Группы экспертов по Соглашению о технических барьерах в торговле и Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров", – сказано в сообщении.

В министерстве пояснили, что в результате окончательного решения по делу Украина доказала безосновательность приостановки Россией действия выданных ранее украинским производителей железнодорожного оборудования сертификатов соответствия, а также отказ российской стороны проводить такую сертификацию.

Таким образом, Апелляционный орган ВТО признал, что такие действия РФ привели к дискриминации товаров украинского происхождения, создали неоправданные препятствия в торговле и нарушение установленной процедуры оценки соответствия товара.

Вместе с тем, Апелляционный орган поддержал решение Группы экспертов о необоснованности отказа России признавать сертификаты соответствия, выданные компетентными органами Таможенного союза (ЕАЭС).

В итоге Органу по разрешению споров ВТО рекомендовано потребовать от России приведения мер, признанных не соответствующими положениям соглашений ВТО, в соответствии с ее обязательствами в рамках организации.

Окончательное утверждение решения по делу должно состояться на очередном заседании Органа по разрешению споров ВТО.

"Сейчас Минэкономики осуществляется детальный анализ решения с целью определения дальнейших действий для целей имплементации Россией рекомендаций и постановлений Группы экспертов и Апелляционного органа", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, экспертная группа ВТО в конце июля 2018 года, согласно распространенному отчету организации, отклонила ключевые требования Украины в рамках спора с РФ о поставках железнодорожного оборудования, в частности, отклонила требование признать системность нарушений со стороны России. Эксперты ВТО также признали невозможность сертифицирующего в РФ органа проводить инспекции указанной продукции в Украине с апреля 2014 по декабрь 2016 года, вследствие чего не были продлены действующие сертификаты.

При этом экспертная группа согласилась с Украиной в том, что, выдав 14 предписаний о приостановке сертификатов соответствия, Россия применила дискриминационные условия доступа к рынку для украинских производителей по сравнению с российскими и европейскими. Помимо этого, группа признала нарушение Россией ее обязательств, когда она не признала сертификаты, выданные в других странах Таможенного союза.

В августе 2018 года Украина подала апелляцию на это решение.

Напомним, Украина подала иск в ВТО в октябре 2015 года, полагая, что Россия с 2013 года необоснованно вводила ограничения на поставку украинских вагонов, аннулируя соответствующие сертификаты. По мнению заявителя, ограничения коснулись продукции Крюковского вагоностроительного завода (Полтавская область), Днепропетровского стрелочного завода, "Азовзагальмаша" (Донецкая область) и Харьковского машиностроительного завода "ФЭД", в связи с чем экспорт с Украины товаров "группы 86" (в соответствии с УКТ ВЭД) сократился с $1,7 млрд в 2013 году до $51 млн в январе-июле 2015 года.

В иске отмечалось, что Украина неоднократно, но безуспешно, пыталась решить вопрос на уровне соответствующих комитетов торговой организации, в связи с чем прибегла к процедуре урегулирования споров в ВТО.

Представитель Минэкономразвития РФ ранее пояснял, что ограничения были связаны с проблемами с сертификацией украинской продукции. Позиция российской стороны заключается в том, что РФ действует в полном соответствии с правилами ВТО.