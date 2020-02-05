[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.71 27.25
 Макроэкономика
  181  0
Все про:ВТО (134) Россия (4372)

 Украина выиграла апелляцию в ВТО о запрете экспорта в РФ железнодорожного оборудования

Украина выиграла апелляцию по обжалованию решения Всемирной торговой организации (ВТО) относительно запрета РФ экспорта украинских вагонов и железнодорожного оборудования.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение опубликовано во вторник вечером на сайте ВТО.

"Украина выиграла в ВТО апелляцию. Требования Украины удовлетворены почти полностью Апелляционным органом ВТО, а требования России отклонены", - прокомментировала экс-торгпред Украины Наталья Микольская.

Как сообщалось, Украина подала иск в ВТО в октябре 2015 года, полагая, что РФ с 2013 года необоснованно вводила ограничения на поставку украинских вагонов, аннулируя соответствующие сертификаты. Ограничения коснулись продукции Крюковского вагоностроительного завода (Полтавская обл.), Днепропетровского стрелочного завода, "Азовзагальмаша" (Донецкая обл.) и Харьковского машиностроительного завода "ФЭД", в связи с чем экспорт с Украины товаров "группы 86" (в соответствии с УКТ ВЭД) сократился с $1,7 млрд в 2013 году до $51 млн в январе-июле 2015 года.

Экспертная группа ВТО в конце июля 2018 года отклонила ключевые требования Украины в рамках этого спора с РФ, в частности, отклонила требование признать системность нарушений со стороны России. Однако группа согласилась с Украиной в том, что, выдав 14 предписаний о приостановке сертификатов соответствия, РФ применила дискриминационные условия доступа к рынку для украинских производителей по сравнению с российскими и европейскими.

Помимо этого, группа признала нарушение Россией ее обязательств, когда она не признала сертификаты, выданные в других странах Таможенного союза.

В августе 2018-го Украина подала апелляцию.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173853
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус ВР Донбасс законопроект Зеленский Кабмин Китай Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх