 Украина выиграла апелляцию в ВТО о запрете экспорта в РФ железнодорожного оборудования

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение опубликовано во вторник вечером на сайте ВТО.

"Украина выиграла в ВТО апелляцию. Требования Украины удовлетворены почти полностью Апелляционным органом ВТО, а требования России отклонены", - прокомментировала экс-торгпред Украины Наталья Микольская.

Как сообщалось, Украина подала иск в ВТО в октябре 2015 года, полагая, что РФ с 2013 года необоснованно вводила ограничения на поставку украинских вагонов, аннулируя соответствующие сертификаты. Ограничения коснулись продукции Крюковского вагоностроительного завода (Полтавская обл.), Днепропетровского стрелочного завода, "Азовзагальмаша" (Донецкая обл.) и Харьковского машиностроительного завода "ФЭД", в связи с чем экспорт с Украины товаров "группы 86" (в соответствии с УКТ ВЭД) сократился с $1,7 млрд в 2013 году до $51 млн в январе-июле 2015 года.

Экспертная группа ВТО в конце июля 2018 года отклонила ключевые требования Украины в рамках этого спора с РФ, в частности, отклонила требование признать системность нарушений со стороны России. Однако группа согласилась с Украиной в том, что, выдав 14 предписаний о приостановке сертификатов соответствия, РФ применила дискриминационные условия доступа к рынку для украинских производителей по сравнению с российскими и европейскими.

Помимо этого, группа признала нарушение Россией ее обязательств, когда она не признала сертификаты, выданные в других странах Таможенного союза.

В августе 2018-го Украина подала апелляцию.