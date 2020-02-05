 Конкурсная комиссия получила 6 заявок на участие в СРП-конкурсах

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Так, совместную заявку по Груневскому участку (Сумская и Полтавская обл.) подали государственное "Укргазвыдобування" (УГВ) и канадская Vermilion. Кроме того, на разработку данного участка претендует нидерландская EP Ukraine BV, подконтрольная чешской EPH Group со словацким оператором Nafta.

По Ахтырскому участку (Сумская, Полтавская и Харьковская обл.) УГВ и Vermilion также подали совместную заявку. Помимо них в данном СРП-конкурсе участвуют "Нефтегазэнергия" (ДТЭК) и EP Ukraine BV.

На конкурс по Ичнянскому (Черниговская обл.) участку подалась одна компания – York Energy Holdings Limited (Великобритания), являющейся "дочкой" американской Alpha Energy.

Как сообщалось, конкурсы по Груневскому, Ахтырскому, Ичнянскому углеводородным участкам были объявлены в начале августа 2019 года. Изначально планировалось, что заявки на участие будут приниматься в течение трех месяцев. Однако в октябре правительство приняло решение о продлении срока приема документов до 4 февраля 2020 года.

Площадь Груневского участка составляет 1,083 тыс. кв. км, Ахтырского – 672 кв. км, Ичнянского – 2,086 тыс. кв. км. Согласно условиям конкурсной документации, утвержденным в конце 2018 года, по первому и второму участку, победители должны будут в течение первого этапа геологоразведочных работ (первые пять лет) обеспечить бурение не менее двух разведочных скважин и проведение 3D-сейсмики. Участник, одержавший победу в конкурсе по третьему участку, – бурение не менее трех скважин и проведение 3D-сейсмики.

Минимальный объем инвестиций по Груневскому и Ахтырскому участкам составляет по 500 млн грн, по Ичнянскому – 900 млн грн.

Срок действия СРП – 50 лет. Доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема, максимальная доля компенсационной продукции, за счет которой инвестору будут возмещены его расходы, равна 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора).