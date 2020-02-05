 Годовая прибыль Ford уменьшилась на $3,6 миллиарда

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Среди причин снижения прибыли в отчете называются падение продаж в Китае, высокие затраты в Северной Америке и рост расходов на гарантийное обслуживание автомобилей. Прогноз на 2020 г. пока не учитывает возможных последствий коронавирусной инфекции в Китае. Ford прогнозирует от $5,6 млрд до $6,6 млрд прибыли на 2020 г.

Американский автопроизводитель сообщил о $1,7 млрд убытка на $39,7 млрд выручки в IV квартале. Это на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Выручка за 2019 г. снизилась на 3% до $155,9 млрд. Продажи на втором после Северной Америки рынке – в КНР – в IV квартале снизились на 38% до $1 млрд выручки.

Как пишет Financial Times со ссылкой на данные FactSet, аналитики ожидали прибыль на акцию в размере 17 центов за IV квартал и $ 1,23 за год. Компания отчиталась об убытке на акцию в размере 42 центов в IV квартале. За весь год прибыль на акцию составила 1 цент, что на 99% меньше, чем годом ранее.

Ford уже полтора года участвует в глобальном проекте по реструктуризации производства. В III квартале прошлого года компания заявила, что к концу 2019 г. затраты на проект достигнут $3,5 млрд, а $9,5 млрд расходов – планируются.

Реструктуризация предполагает переориентацию на производство беспилотных авто- и электромобилей. Планируется отказ от старых моделей кроме Mustang в Северной Америке. В Европе в 2020 г. предполагается закрыть или продать шесть автозаводов и сократить 12 000 рабочих мест.