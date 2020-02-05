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 Кабмин привяжет зарплаты министров к уровню средних зарплат в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает БизнесЦензор.

Во время совещания с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.

"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - максимальная премия будет не более чем один оклад", - сказал Гончарук.

Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публичной и будет обнародываться ежемесячно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173835
 
 
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