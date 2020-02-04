 Главу управления Кабмина задержали на взятке в 2,5 миллиона

Как сообщает пресс-служба ГБР, по предварительной информации, чиновник с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 млн грн, передает БизнесЦензор.

"Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику", – сказано в сообщении.

Руководитель Управления задержан непосредственно при получении неправомерной выгоды в сумме 2 млн грн в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.