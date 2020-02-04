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 Коррупция
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Все про:взятка (157) Кабмин (3852) Дмитрий Дубилет (47) ГБР (71)

 Главу управления Кабмина задержали на взятке в 2,5 миллиона

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщает пресс-служба ГБР, по предварительной информации, чиновник с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 млн грн, передает БизнесЦензор.

"Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику", – сказано в сообщении.

Руководитель Управления задержан непосредственно при получении неправомерной выгоды в сумме 2 млн грн в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173788
 
   
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Ааааааааа. Не может быть. Корупции в высших эшелонах власти нет.
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Та на всех стройках и ремонтах без откатов никак! Любая школа или больница...
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Это всё Порохоботы виноваты не может быть это всё подстава !!!! В новой власти нет коррупции они чисты как ЗЕ в Оману нас не введёте !!!!
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Пане, Гончарук, або Ви дешева "балаболка", або теж на цьому щось маєте. Майте совість!
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янелох оманский и гочарук соросовский сказали что коррупции в кабмине , как и в стране уже нет. ее зебобики победили))) или возглавили?)))
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Надо понимать, что все "коррупционеры"(организованные преступники во власти) пришли туда с целью уничтожить Украину.как государство,через внедрение паразитических прослоек-диверсантов (АО,ООО),противозаконных и антиконституционных. Их цель-грабить бюджет Украины всеми доступными способами,разрушая экономику дебильными цифровыми "новациями",назначением миллионных зарплат,выплат из бюджета разным примазавшимся прохиндеям и пр. Нет ни одного положения в Конституции Украины,которое бы разрешало этим структурам получать незаконные прибыли. У нас нет "Фордов"-которые своими мозгами создали бы конвеерное производство и заработали миллионы.Почет и уважение такой частной инициативе. Наши "Форды" нажили состояния на разорении крупнейших отраслей экономики,ничего не создав взамен."Рынок"надо было создавать в 90е годы- строить частные предприятия и конкурировать с государственными на равной основе.Никто бы не возражал. А когда силой в успешно работающие коллективы госпредприятий внедрили диверсантов-паразитов(АО.ООО) и обязали продукцию продавать только через этих негодяев-понятно расходы легли на коллектив-а прибыль в карманы мошенников. Сейчас надо поступить также-запретить частным структурам напрямую заключать договора,только через государство.И посмотреть на эффективность такого "рынка". Дебилизм все это. Надо ставить лошадь впереди телеги, разгонять паразитов с энергетического сектора для начала и по нарастающей. Иначе эти паразиты сожрут государство и себя в конечном счете..Как то так.
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