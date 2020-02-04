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 Viber подтвердил планы открыть исследовательский центр в Киеве

Японская компания Rakuten, которая известна как владелец сервиса Viber, планирует расширить офис в Одессе и открыть R&D-центр в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации по итогам встречи представителей министерства с исполнительным вице-президентом компании Rakuten Ясуфуми Хираи и операционным директором компании Viber Офиром Ейалом, передает БизнесЦензор.

"Сегодняшнее событие стало продолжением переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским с основателем компании Rakuten Хироши Микитани, которые состоялись в июне прошлого года. Тогда господин Микитани одобрил инициативу "Государство в смартфоне" и выразил готовность увеличивать свою инвестиционную активность в Украине", – отмечается в сообщении.

Напомним, Rakuten – японская e-commerce-компания. Она, в частности, владеет одним из крупнейших интернет-магазинов в мире.

В 2014 году Rakuten приобрела Viber за $900 млн. Этот мобильное приложение установлено на 97% смартфонов в Украине.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173785
 
 
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