 Viber подтвердил планы открыть исследовательский центр в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации по итогам встречи представителей министерства с исполнительным вице-президентом компании Rakuten Ясуфуми Хираи и операционным директором компании Viber Офиром Ейалом, передает БизнесЦензор.

"Сегодняшнее событие стало продолжением переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским с основателем компании Rakuten Хироши Микитани, которые состоялись в июне прошлого года. Тогда господин Микитани одобрил инициативу "Государство в смартфоне" и выразил готовность увеличивать свою инвестиционную активность в Украине", – отмечается в сообщении.

Напомним, Rakuten – японская e-commerce-компания. Она, в частности, владеет одним из крупнейших интернет-магазинов в мире.

В 2014 году Rakuten приобрела Viber за $900 млн. Этот мобильное приложение установлено на 97% смартфонов в Украине.