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 Эстония прекратила выдачу виз китайцам из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса Эстония прекратила выдачу туристических виз китайцам, сократила состав посольства и вывезет из Пекина членов семей дипломатов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал ERR, передает БизнесЦензор.

"Мы приняли решение, что члены семей дипломатов из Пекина будут перевезены в Эстонию. Также мы уменьшили число работающих в посольстве людей", - сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, Эстония решила, что сейчас в Пекине не занимаются оформлением туристических виз.

"Мы предупредили эстонские турфирмы. И Китай в свою очередь сообщил, что сейчас не принимает группы туристов", - сказал министр.

Единственный эстонец, по данным министерства, проживающий в провинции Хубэй, которая находится в эпицентре вспышки короновируса, был вывезен во Францию и находится там в карантине.

Всего, по данным МИД, в Китае в краткосрочных поездках находятся 18 граждан Эстонии, еще 78 живут там постоянно.

По последним данным, число заболевших коронавирусом превысило 20 тыс. человек, 425 человек умерли.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173781
 
 
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