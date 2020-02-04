 В "Борисполе" откроют первый Duty Free в терминале для лоукостов

Об этом рассказал LIGA.net владелец компании "БФ Энд ГХ Тревел Ритейл Лтд" Артур Гранц, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Эта компания выиграла конкурс Фонда госимущества на аренду 191 квадратного метра помещений в зале вылета. Договор стороны подписали 31 января. Ежемесячно оператор будет перечислять 4,68 млн грн платежей, из которых 70% будет идти в госбюдет, остальные 30% - на счета аэропорта "Борисполь".

По данным Мининфраструктуры, всего в конкурсе участвовали 12 компаний, а стартовая цена аренды 243,7 тыс. грн увеличилась в 19 раз.

Сейчас "БФ Энд ГХ Тревел Ритейл Лтд" является основным оператором магазинов Duty Free в терминале D в "Борисполе" и работает под торговой маркой Heinemann. По словам Гранца, его компания платит за аренду около 20 тыс. грн за квадратный метр в месяц.

До конца 2013 года "БФ Энд ГХ Тревел Ритейл Лтд" управляла магазинами Duty Free в терминале F, но прекратила свою деятельность в этом аэровокзальном комплексе в связи с его закрытием.

Терминал F возобновил работу 31 марта 2019 года. Его базовыми авиакомпаниями стали Ryanair и Wizz Air. В 2019 году комплекс обслужил более 2 млн пассажиров. На данный момент в нем нет ни одной стационарной точки торговли или заведений общепита.