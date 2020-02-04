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 Минфин сократил поступления от размещения гривневых облигаций в 3 раза

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 4 февраля, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 2,33 млрд грн, снизив ставки по ценным бумагам в национальной валюте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

На аукционе Минфин предложил инвесторам номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 6 месяцев, 1 год и 3 года.

По итогам аукциона 6-месячные ОВГЗ были размещены на 271 млн грн при спросе 1,11 млрд грн, 1-летние ОВГЗ – на 1,11 млрд грн при спросе 2,13 млрд грн, 3-летние ОВГЗ – на 944 млн.

"Средневзвешенная доходность 3-летних гривневых ОВГЗ уменьшилась на 17 базисных пунктов и составила 9,84%. Доходность 6-месячных бумаг составила 9,60% (уменьшение на 43 б.п.), 1-летних – 9,77% (уменьшение на 14 б.п.)", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 28 января  привлекло в бюджет 6,29 млрд грн. В том числе Минфин разместил семилетние ОВГЗ на 3,7 млрд грн со средневзвешенной доходностью 9,79% годовых.

Средневзвешенная доходность трехмесячных бумаг по итогам аукциона составила 10,15% (уменьшение на 58 базисных пунктов), 1-летних – 9,91% (уменьшение на 13 б.п.), 2-летних ОВГЗ – 9,86% (уменьшение на 18 б.п.).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173767
 
   
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"привлекло в бюджет 2,33 млрд грн" - правильно говорить: увеличило долг на 2,6 млрд грн. с учётом %
Украина - самая нищая в Европе из-за постоянного вранья
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Зебильный МММ заканчивается. Ждём доллар по 30. Минфин сократил поступления от размещения гривневых облигаций в 3 раза - Цензор.НЕТ 1656
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