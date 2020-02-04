 Рада одобрила создание Национального органа интеллектуальной собственности

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2255в первом чтении проголосовали 307 народных депутатов.

Законопроект, как указано в пояснительной записке, разработан с целью введения двухуровневой системы государственного управления сферой интеллектуальной собственности путем создания Национального органа интеллектуальной собственности (НОИС), который будет неходится в подчинении Минэкономики.

Проектом предлагается, что функции НОИС будет выполнять государственная организация, которая будет создана на базе государственного предприятия "Украинский институт интеллектуальной собственности".

Планируется, что НОИС будет выполнять отдельные публичные функции по реализации государственной политики в этой сфере (выдача охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности).

Прозрачность деятельности НОИС будет обеспечиваться путем проведения внешнего аудита (финансового и управленческого) обнародования сметы финансов, проведения электронных публичных закупок, внедрения автоматизации процессов регистрации сделок.

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Финансирование деятельности НОИС будет осуществляться за счет сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности (сейчас эти сборы зачисляются в учреждения, которые осуществляют рассмотрение и экспертизу заявок, поданных с целью получения охранных документов на объекты интеллектуальной собственности ).

Принятие законопроекта, по мнению авторов, позволит создать прозрачную и эффективную структуру государственного управления сферой интеллектуальной собственности, упростить процедуры приобретения и распоряжения правами интеллектуальной собственности, создать условия для развития национальной инновационной системы, что приведет к улучшению инвестиционного климата в Украине.