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 Энергетика, Корпоративные отношения
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Все про:Злочевский (72) покупка (852) Антимонопольный комитет (816)

 Злочевский покупает еще одну газовую компанию

Антимонопольный комитет 6 февраля рассмотрит заявку принадлежащей экс-министру экологии Николаю Злочевскому ООО "Альянс Эссет Менеджмент" на покупку свыше 50% "Промышленной компании "Газвыдобування".

Об этом говорится в повестке дня заседания АМКУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

ООО "ПК Газвыдобування" в 2001-2016 годы владело лицензией на разработку Покровской нефтегазоносной площади (49,5 км. кв.) в Полтавской области.

Как сообщалось, до октября 2019 года владельцем этой компании была британская Cadogan Petroleum PLC. 29 октября "Газдобыча" была продана ООО "Укринвест Групп", аффилированной со структурами "Скелы Терциум" Сергея Белашова за $2,8 млн.

ООО "ПК Газвыдобування" является одной из двух дочерних компаний, которые руководство Cadogan активно пыталось продать в последнее время.

19 декабря 2019 года "Газвыдобування" была перепродана ООО "Финансовая Компания Экспресс Инвест".

Газодобывающий бизнес Николая Злочевского оформлен в группу Burisma. В состав Burisma входят 12 операционных компаний "Эско-Пивнич", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Алдеа-Украина", "Системойлинжиниринг", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагаз", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест", "Куб-Газ", "Нефтепромышленная геология".

Николай Злочевский занимал должность министра экологии в правительстве Николая Азарова со 2 июля 2010 года по 20 апреля 2012 года. В начале 2015 года Злочевский был объявлен в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Спустя два года уголовные дела в отношении Злочевского и группы Burisma были закрыты.

В 2018 году группа добыла 1,08 млрд кубометров газа (четвертая по объему добычи в стране) и 74,1 тыс. тонн нефти с конденсатом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173760
 
 
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 Топ комментарии
 
А никто не хочет спросить,откуда у этого ублюдка такие бабки?
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Глядачи на це "обличчя", починаєш розуміти деяких одіозних діячів XX сторіччя.
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А никто не хочет спросить,откуда у этого ублюдка такие бабки?
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Почему разбогатевшие ублюдки с богатством все больше теряют человеческий облик? Оказывается, и деньги не всем приносят пользу.
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Коррупционер а может и похуже. Кто их знает как они во власть попадали. В 90-х грабили убивали потом во власть пошли. Всё как в фильме Жмурки.
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Мировая практика показывает что на экологические должности назначают разного рода негодяев и прохитдеев-закрывающих глаза на вопиющие нарушения экологической безопасности, В нашем случае надо провести аудит уничтожения черноземов Украины с 2014 по н/время. Как так оказалось что экологии за этот период нанесен невосполнимый ущерб в связи с тем, что несмотря на официальный запрет производства ГМО отравы(соя,кукуруза,рапс,пшеница) на полях Украины эта зараза массово культивировалась на полях и отравляла все живое вокруг.Именно стоки с полей отравили 2400 водоемов,озер,а значит и грунтовые воды,погибло все живое в водоемах и вокруг них.Не хочется думать что наши экологические деятели-марионетки в руках тех,кто целенаправленно уничтожает производство экологически чистой продукции.Поэтому надо отделить мух от котлет. Есть злоупотребления-миллиардные штрафы и смертная казнь(отрава грунтовых вод раундапом и производными от этого глифосата),нет-наградить и на вышестоящую должность.Не беда если прийдется начинать с нуля-экология и все мы от этого только выиграем.
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а это у Юки Гениального только узнать можна..он скорое всего дела закрывал, да так что и на бунгало на Сейшелах хватило и на бухло заморское..паленку то хоть жрать перестал.. Злочевский покупает еще одну газовую компанию - Цензор.НЕТ 5882..
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Глядачи на це "обличчя", починаєш розуміти деяких одіозних діячів XX сторіччя.
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Руки как не рубили,так и не рубят...А зелебобики все ждут посадок порохоботов... Страна хитрожопых воров и ноющих терпил...
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Значит таки пропихнут закон о разделении Нафтогаза
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Ой, как чудненько..., к этому ипальнику, не было вопросов, ни при Порохе, нет и при Зеле.. Финиш, ПРИПЛЫЛИ !!!
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