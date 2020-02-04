 Дунайское пароходство планирует увеличить перевозку грузов на 15%

Об этом в интервью ЦТС рассказал исполняющий обязанности главы правления предприятия Алексей Хомяков, передает БизнесЦензор.

"В планах у нас суммарно перевезти до 3 млн тонн. То есть увеличение до 15%. Что касается выручки, мы однозначно планируем вырасти по сравнению с 2019 годом и иметь выручку в районе 970 млн грн. Рост предвидим за счет зерновых и более эффективного использования логистики", – отметил Хомяков.

Кроме того, в планах ЧАО на будущий год – принять участие в тендерах на доставку железорудного сырья для австрийской сталелитейной компании Voest Alpine, а также развивать перевозку минеральных удобрений.

Хомяков также рассказал о результатах 2019 года. В прошлом году флот УДП перевез 2,7 млн тонн грузов, около 300 тыс. тонн из которых пришлись на морские суда пароходства. По сравнению с 2018 годом объем грузоперевозок увеличился на 5-7%.

"К сожалению, в финансовых показателях это не отобразилось потому что наши клиенты – это в основном европейские компании, которые платят в евро. Поскольку валютой отчетности у нас является гривня, ее укрепление сыграло нам в минус. Кроме того, нам еще предстоит выяснить, были ли экономически эффективными перевозки именно тех грузов, которые мы возили", – пояснил Хомяков.

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По его словам, основную часть грузов составлял железорудный окатыш, на втором месте были зерновые.

"В проекции нескольких месяцев моей работы это на 70% железорудные окатыши. Их возят из украинских ГОКов, привозят в наш порт приписки Измаил и везут по сталелитейным заводам Европы. В Сербии это HBIS, наше основное направление. […] На обратном пути мы везем в основном зерно", – рассказал руководитель УДП.

Как сообщалось, Алексей Хомяков был назначен и. о. председателя правления УДП в ноябре прошлого года.