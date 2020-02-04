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Все про:газопровод (674) санкции (1338) США (2548) Северный поток (546)

 США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2", – СМИ

США могут принять новые санкции против "Северного потока-2", если Россия будет пытаться достроить этот газопровод.

Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если Россия попытается достроить недостающие километры газопровода на Балтийском море, то Палата представителей и Сенат будут готовы выпустить новый санкционный закон, сообщает источники в дипломатических кругах в Вашингтоне", - пишет издание.

В этот раз санкции могут коснуться европейских инвесторов, участвующих в проекте, или фирм, которые принимают газ. 

"Все это может произойти очень быстро, говорят источники, возможно, еще в феврале или марте", - указывает издание.

"Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Принятые США 20 декабря 2019 года санкции в отношении трубоукладчиков "Северного потока-2" заставили швейцарскую Allseas остановить работы по прокладке магистрали. Одним из вариантов достройки является задействование российских мощностей. В 2015 году "Газпром" купил многоцелевое судно, которое позднее получило название "Академик Черский". Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.

Изначально ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" был запланирован на конец 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173751
 
 
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Я почему то в самом начале строительства этого трубопровода подозревал что России дадут почти что закончить строительство но потом заблокируют этот проект кинув Россию на огромные бабки. Россия полезла в сферу интересов США надеясь что америкосы утруться и сдуются но как видим сдулась Россия и в этой ситуации никто не рискнёт пойти против США,слишком велик риск попасть на такие громадные бабки что этот трубопровод того не стоит,тем более Россия попала на бабки практически сама. С китайским газопроводом та же ситуация,бабки вгатили а теперь китаёзы будут и цены диктовать сами,скажут 100 юаней за 1000 кубов и Россия будет качать как миленькая. Ведь Путину собственно пох*й какая цена,газ то он продаёт всё равно как бы чужой,народный а не свой. Что то же капает в карман и ладно ,а народ это быдло ,чтоб на него внимание обращать. Для народа есть Сирия,Иран,Донбасс вот и пусть там дохнут "за родину".
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