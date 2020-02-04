 США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2", – СМИ

Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если Россия попытается достроить недостающие километры газопровода на Балтийском море, то Палата представителей и Сенат будут готовы выпустить новый санкционный закон, сообщает источники в дипломатических кругах в Вашингтоне", - пишет издание.

В этот раз санкции могут коснуться европейских инвесторов, участвующих в проекте, или фирм, которые принимают газ.

"Все это может произойти очень быстро, говорят источники, возможно, еще в феврале или марте", - указывает издание.

"Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Принятые США 20 декабря 2019 года санкции в отношении трубоукладчиков "Северного потока-2" заставили швейцарскую Allseas остановить работы по прокладке магистрали. Одним из вариантов достройки является задействование российских мощностей. В 2015 году "Газпром" купил многоцелевое судно, которое позднее получило название "Академик Черский". Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.

Изначально ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" был запланирован на конец 2019 года.