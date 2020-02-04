 Жители Ривненщины с автономным отоплением уменьшат расходы на доставку газа на 40%

По расчетам АО "Ривнегаз", в течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства, использующие газ для отопления домов, будут платить за распределение на 30-35% меньше распределение, чем в первом квартале 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается в сообщении, это стало возможным после внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа.

"Наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, использующих газ для отопления домов, у которых платежи за доставку уменьшатся на треть. Например, домохозяйство в Ривненской области, которое потребляет 1 532 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 460 гривен вместо 780 гривен", – сказано в сообщении.

Согласно расчетам "Ривнегаза", удобной новая система будет для потребителей, которые используют газ для отопления домов. Таких в Ровенской области – 184 366 клиентов. Их платежи за доставку газа в первом квартале уменьшатся более чем на треть.

"До сих пор все потребители природного платили за распределение газа одной квитанцией, где была учтена и плата за газ как товар, и плата за услуги по доставке. С нового года этот платеж за доставку выделен в отдельную квитанцию. И теперь наши клиенты четко знают, что одному предприятию они платят за потребленный газ, а другому – за распределение", – пояснил коммерческий директор АО "Ривнегаз" Виктор Осницкий.

По данным Национальной комиссии по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг, в среднем одна семья в Ривненской области потребляет 1 532 кубометров газа в год. Согласно приведенным данным, за первые три месяца 2020 такие потребители в среднем заплатят за распределение ориентировочно на 320 грн меньше, чем в 2019 году.

Напомним, 24 декабря 2019 года НКРЭКУ утвердила новые тарифы для Оператора ГТС и операторов газораспределительных сетей (ГРС). Таким образом был завершен анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет, и осуществлено окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан к одному поставщику и имеет возможность выбора. Уже в январе 2020 года потребители газа получили квитанции на оплату доставки газа.

Услуги распределения – это транспортировка газа распределительными газопроводами, учет газа, ремонт, замена и обслуживание газопроводов и оборудования на них, локализация и ликвидация аварийных ситуаций, поверка и замена счетчиков, обслуживание в Центрах обслуживания клиентов и другие услуги.

Тариф за доставку газа для оператора ГРС АО "Ривнегаз" Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг установила на уровне 1,20 грн (с НДС) за 1 куб. м газа.