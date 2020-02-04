 Рада ограничит максимальные выплаты по микрокредитам

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1109 в первом чтении проголосовали 369 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке к документу, законопроект направлен на нормирование сферы микрокредитования и повышения качества системы кредитных историй физических лиц.
Как пояснила перед голосованием народный депутат Нина Южанина, речь идет о кредитах на сумму до 4723 грн.
"Эти кредиты у нас выпали из контроля по основному закону", – отметила депутат.
Южанина уточнила, что после принятия закона данные о таких кредитах также будут вноситься в единый реестр кредитных историй, а максимальная выплата по такому кредиту будет ограничена двойным размером минимальной зарплаты (9446 грн).
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В частности, законопроектом предлагается исключить из перечня договоров, на которые не распространяется действие закона "О потребительском кредитовании" кредитные договоры сроком до одного месяца, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, установленной на день заключения кредитного договора.
При этом на такие кредиты не будет распространяться требование о необходимости предоставления потребителю паспорта потребительского кредита по специальной форме до заключения договора.
Законом также предложено ограничить совокупную сумму платежей по таким кредитам, подлежащих уплате потребителем в случае невыполнения своих обязательств с учетом неустойки (штраф, пеня), процентной ставки, других платежей, двойной суммой, полученной потребителем по такому договору.
При этом согласие потребителя на передачу информации по этому кредиту хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в Единый реестр бюро кредитных историй, будет обязательным условием предоставления кредита.
Україна має відмовитись від перехресного субсидування, а ціни на електроенергію для населення потрібно підвищити до рівня ціни струму для промисловості.
Про це заявив "міністр енергетики та захисту довкілля України" Олексій Оржель в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Міністр" зазначив, що попри запровадження нового ринку електроенергії в Україні досі зберігається перехресне субсидування і тарифи на струм для населення є нижчими, ніж для промисловості.
"Ну что, уважаемые кроты, вы не против немножечко посчитать?
Мы же с вами, в отличие от зелёных дИпутатов от сохи, школы позаканчивали. И даже может ВУЗы.
Конечно, удивляет, что у такого мудрого нарида получились такие кривенькие депутаты, и хотелось бы им хоть какого-нибудь образования, но тут уж штош."Маємо, що маємо".
Сначала цифры.
Держказначейство нам пишет, что «залишків на Єдиному казначейському рахунку станом на 1.02.20 становить 12,07 млрд гривень, скоротившись ЗА МІСЯЦЬ на 5,5 млрд або на 31%»
Это В ТРИ РАЗА меньше, чем оставалось на 1.12.19.
Т.е когда бюджетом «барыжили» проклятые казнокрады и вот эти все олигархи, на ЕКС государства осенью остались рекордные суммы в почти 63 млд гривен.
Но хуже же не будет?
Зубожилий нарид зохавал полвареника, закинутся третью таблетки от/для головы и волеизъявился в урны.
По итогу пришли плодожёрки, склепали бюджет с бодуна по принципу «похер -пляшем!» и теперь минус треть бабла за месяц.
А теперь сама задачка.
Мы тратим 5, 5 млрд за месяц. Всего у нас на счету 12, 07 млрд. На сколько месяцев нам их хватит?
Кто голосовал за «уЗеленского» - возьмите калькулятор, это сложно для вас будет - в столбик если считать.
Посчитали?
Да. Денег нам хватит на 2 месяца и 6 дней.
А потом там останется примерно столько же, сколько не успел ******** беглый Овощ.
Для тех, кто не в курсе, ЕКС - это счет, куда поступают налоги, сборы и прочие обязательные платежи госбюджета. Обнуление ЕКС означает дефолт.
Беглый Азиров исполнил песнь, что мол это всё не страшно, что ЕКС часто вальсирует у ноля и даже падает в минус, но потом опа - и снова пришли деньги.
Но в ситуации, когда политику Украины определяет Путин, а экономику - Беня, когда монобольшинство средним IQ не дотягивает до спаниеля, я бы скорее поставила на хромую лошадь, чем на новых экономических стратегов.
Даже на труп хромой лошади.
Ну в общем, денег нет, но вы держитесь, друзья ...."