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 Зеленский одобрил предоставление "Укравтодору" гарантий по кредитам на 19 миллиардов

Президент Владимир Зеленский подписал законы "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения "Бюджетного кодекса Украины" № 467-IX и "О внесении изменений в статью 6 закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" №468-IX, принятые Верховной Радой 16 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

Законы предусматривают возможность для Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") получать государственные гарантии по заимствованиям с 2020 года для финансирования развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Привлечение "Укравтодором" на развитие автомобильных дорог финансовых ресурсов позволит ускорить ремонт и реконструкцию магистралей, модернизацию дорожной инфраструктуры, а также строительство новых дорог.

Активное развитие транспортных сетей и улучшение их качества будет стимулировать экономический рост и способствовать повышению безопасности дорожного движения, сокращению для людей и грузов времени пребывания в пути к пунктам назначения.

Как сообщалось, 16 января Верховная Рада приняла законопроекты №2661 и №2660, предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн.

Как отмечал Минфин в выводах к законопроекту, разработчиком не представлено информации об условиях, источниках и сроках привлечения "Укравтодором" кредитных средств под государственные гарантии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173745
 
 
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