 Рада одобрила отмену уплаты ЕСВ для физлиц-предпринимателей без прибыли

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2166 в первом чтении проголосовали 366 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано "совершенствование норм действующего законодательства Украины относительно начисления и уплаты ЕСВ лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность".

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 4 и 7 закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

В частности, документом предложено дополнить перечень лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ, лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью.

Такие лица смогут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Также предлагается отменить обязательства для физических лиц-предпринимателей (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер ЕСВ в случае отсутствия деятельности, то есть за те месяцы, в которых не было получено дохода (прибыли).

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Кроме того, предлагается освободить лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, от уплаты за себя ЕСВ при условии взятия их на учет в качестве физических лиц-предпринимателей и осуществления ими одного и того же вида деятельности.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в этой связи отмечает, что следствием реализации этого положения лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью, смогут уменьшить размер уплаченного единого взноса с дохода (прибыли), полученного от деятельности, которая была осуществлена ​​ими как лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.

"Дело в том, что для этих двух категорий лиц в законе предусмотрены различные базы единого взноса, причем для физических лиц-предпринимателей он меньше", – отмечается в выводах ГНЭУ.

Так, для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, единый взнос начисляется на сумму дохода (прибыли), полученного от их деятельности, подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц, тогда как физические лица-предприниматели, которые избравшие упрощенную систему налогообложения, сумму, с которой должен быть уплачен единый взнос, определяют самостоятельно, но она не может быть меньше минимального размера единого взноса.

Министерство финансов в своем экспертном заключении к законопроекту также отмечает, что реализация его положений приведет к уменьшению доходной части бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования, а это в свою очередь может повлиять на сбалансированность соответствующих фондов.