 Рада приняла за основу законопроект о финансовом лизинге

На пленарном заседании 4 февраля за принятие за основу соответствующего проекта закона проголосовали 313 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На самом деле у нас в стране сложилась ситуация, когда этот очень полезный для экономики государства инструмент является недоразвитым – в структуре ВВП он занимает всего лишь 0,69%, хотя в развитых странах он составляет от 2% до 5%. Мы предлагаем очень нужный для отрасли законопроект, который определяет порядок урегулирования отношений в сфере финансового лизинга и отдельных его форм", – отметил в своем выступлении в ВР глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа"), который является автором законопроекта.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, существует необходимость устранения противоречивых дефиниций и толкований, описывающих лизинг; устранения коллизий между общим гражданским и специфическим финансовым законодательством, создания необходимых условий для привлечения через механизм лизинга реальных инвестиций.

Предлагаемые нормы, в частности, предусматривают улучшение государственного регулирования лизинговой деятельности и усиление защиты прав потребителей финансовых услуг.

"Очевидна довольно парадоксальная ситуация, когда перспективный сектор финансовых услуг с текущими объемами не менее 15 млрд грн регулируется устаревшим законодательством 20-летней давности, которое уже в течение довольно длительного времени не соответствует практическим реалиям рыночной среды. Законопроект разработан в соответствии с лучшей европейской практикой, обобщенной ассоциацией LEASEUROPE, объединяющей все национальные лизинговые ассоциации европейских стран", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.