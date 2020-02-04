 Кассовый аппарат в смартфоне тестируют 3 тысячи пользователей, – Налоговая. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Около 3000 пользователей уже тестируют бесплатный программный РРО. Продолжается тестирование первого релиза и "пРРОсто", бесплатного приложения, разработанного Государственной налоговой службой совместно с Офисом эффективного регулирования (BRDO) для упрощения расчетных процедур в торговле", - сказано в сообщении.

Отмечается, что приложение работает только онлайн. Следующие релизы будут выходить после утверждения нормативной базы и обработки предложений и замечаний тестировщиков.

"Программное решение доступно для смартфонов и планшетов с операционными системами Android и iOS, будут доступны для загрузки из Google Playmarket и App Store без дополнительных запросов", - отметили в ГНС.

Желающие могут присоединиться к тестированию приложения и подавать свои предложения замечаний.

Как сообщалось, запуск бета-тестирования программного РРО "пРРОсто" состоялся 9 января. Это бесплатный софт, разработанный Государственной налоговой службой совместно с BRDO и Fintellect для упрощения расчетных процедур для продавцов и потребителей.