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 Кассовый аппарат в смартфоне тестируют 3 тысячи пользователей, – Налоговая. ВИДЕО

Около 3 тыс. пользователей принимают участие в тестировании приложения программного регистратора расчетных операций (РРО).

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Около 3000 пользователей уже тестируют бесплатный программный РРО. Продолжается тестирование первого релиза и "пРРОсто", бесплатного приложения, разработанного Государственной налоговой службой совместно с Офисом эффективного регулирования (BRDO) для упрощения расчетных процедур в торговле", - сказано в сообщении.

Отмечается, что приложение работает только онлайн. Следующие релизы будут выходить после утверждения нормативной базы и обработки предложений и замечаний тестировщиков.

"Программное решение доступно для смартфонов и планшетов с операционными системами Android и iOS, будут доступны для загрузки из Google Playmarket и App Store без дополнительных запросов", - отметили в ГНС.

Желающие могут присоединиться к тестированию приложения и подавать свои предложения замечаний.

Как сообщалось, запуск бета-тестирования программного РРО "пРРОсто" состоялся 9 января. Это бесплатный софт, разработанный Государственной налоговой службой совместно с BRDO и Fintellect для упрощения расчетных процедур для продавцов и потребителей. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173726
 
 
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Прикольно ........"Использование кассовых аппаратов в смартфоне" //////////////////////////////////////////////////// - как и весь цифровой дебилизм создает прекрасные условия для расцвета так называемой "киберпреступности" и невозможности истца добиться наказания мошенников . Собственно для этого антиконституционным преступным путем и вводится весь цифровой лохотрон со всеми вытекающими последствиями.. Причем без всякого анализа рисков с этим связанным,катастрофических последствий для общества,государства и окружающей среды. Вот интересно кого - нибудь из научного сообщества спросили о целесообразности введения цифрового дебилизма?Были какие-нибудь исследования в этой области применительно к нашим условиям проводились? Кто будет расхлебывать последствия этих тупых "реформ"?Ведь запас прочности государства на нуле в результате проведения предыдущих "реформ".Уже дерибанят фундамент экономики -энергетическую отрасль,остатки госпредприятий и собственно основу государства-землю. Интересная получается получается картина.
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