[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.82 27.36
 Регуляторная политика
  213  0
Все про:запрет (196) лес (158) экспорт (1601) Евросоюз (2057)

 Украина и ЕС создали арбитраж для рассмотрения спора об экспорте леса-кругляка

Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украиной экспорта лесоматериалов в необработанном виде.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"Арбитражная группа для рассмотрения этого вопроса была создана 28 января 2020 года", – сообщило министерство.

В соответствии с правилами процедуры решения споров Соглашения об ассоциации заинтересованные физ- и юрлица на территории ЕС и Украины могут подавать добровольные письменные представления в арбитражную группу до 27 февраля 2020 года.

Как сообщалось, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на десять лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а древесных пород – с 1 января 2017 года.

В 2018 году парламент ограничил внутреннее потребление необработанного лесоматериала до 25 млрд кубометров. в год на срок действия вывоза за пределы таможенной территории Украины леса-кругляка.

В то же время ЕС 16 января 2019 года попросил о проведении консультаций с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации по этому мораторию, что является первым шагом на пути решения споров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173722
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус ВР Зеленский Кабмин Киев Китай Россия суд Турция
 
 
 
 
 
 вверх