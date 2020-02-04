 "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $580 миллионов за транзит газа зимой

Как передает БизнесЦензор, об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В январе "Нафтогаз" получил $239,5 млн за транзит в декабре, а также $175,1 млн предоплаты за январь и $163,8 млн за февраль. Всего $578,4 млн", – сообщил Витренко.

Исполнительный директор НАК также сообщил, что начиная с февраля "Нафтогаз" будет получать плату за транзит не по три месяца, как в январе, а только предоплату за один следующий месяц.

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Топ-менеджер отметил, что, согласно условиям старого транзитного контракта, "Нафтогаз" бы получил значительно меньше денег за транзит в январе, чем "Газпром" заплатил за него по новому контракту.

"Дело в том, что ранее "Газпром" платил только за фактически транспортировано объемы, а они составили лишь 46% от законтрактованных. А вот в новом контракте уже действует принцип "качай или плати". Иными словами, если сравнить с предыдущим контрактом, то из-за действия этого принципа в январе 2020 года фактическая ставка транзита газа для "Газпрома" была более чем в два раза выше, чем в декабре 2019 года", – уточнил Витренко.

Как сообщалось, ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон отмечал, что транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд куб. м, тогда как услуги транзита были оплачены из расчета 5,52 млрд куб. м. Таким образом, "Газпром" использовал оплаченные мощности на 46%.